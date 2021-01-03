2021-01-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الأحد، إعادة فتح مطار عدن بعد إصلاحه عقب الهجوم الصاروخي الذي وقع الأربعاء الماضي، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وكانت 3 انفجارات بقذائف هاون، قد استهدفت الأربعاء الماضي، مطار عدن الدولي بعد وقت قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى البلاد.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 50 آخرين من مستقبلي الحكومة عند وصولها إلى المطار.

