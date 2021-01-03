قصر باكنجهام: تطعيم الملكة إليزابيث شأن خاص بها

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت متحدثة باسم قصر باكنجهام، أمس السبت، إن تطعيم الملكة إليزابيث بأعوامها الأربعة والتسعين ضد فيروس كورونا يظل أمراً خاصاً بها.

جاء ذلك في رد على سؤال وجهته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت المتحدثة أنه لن تصدر بيانات رسمية علنية عن هذا الأمر.

كانت الملكة، التي تعتبر من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لتقدمها في العمر، قد أمضت أيام أعياد الميلاد مع الأمير فيليب (99 عاماً) في قلعة ويندسور، وتنازلت عن الاجتماعات العائلية. في المقابل أظهرت الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك (80 عاماً) قدراً أقل من التخوف من الظهور العلني.

وتلقت الملكة مارجريت التطعيم ليلة رأس السنة، كما أعلنت العائلة الملكية، ظهر أمس (الجمعة)، التي أضافت أن الملكة ستتلقى الجرعة الثانية خلال ثلاثة أسابيع تقريباً.

وحسب بيانات الحكومة البريطانية، فإن مليون شخص في بريطانيا تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.



