ضبط 6 حظائر مخالفة لبيع حليب الإبل في جدة

2021-01-03

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- جدة

ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وعضوية عدة جهات حكومية، 6 حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة في جنوب جدة على طريق الليث بمنطقة الخمرة .

وأوضح المهندس عادل بن مطلق الشيخ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة انه نفّذ مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل ، جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المشاركة ببلدية مليساء الفرعية ، وإدارة النظافة والمردام وإدارة الوقاية الصحية .

حيث تم إزالة (6) حظائر مخالفة ، ومصادرة جميع الأواني ومنصات خاصة بيع حليب الإبل وتم تطهير المواقع بالكامل والرش بالمبيدات الحشرية في منطقة الخمرة بجدة ، كما ضبطت اللجنة عماله مخالفة للنظام ، وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل اللجنة وإيقاع المخالفات لعدم التزامهم بالتعهدات السابقة .

وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من “وزارة البيئة” للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.



