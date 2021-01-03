شكرا لقرائتكم خبر عن من المسؤول عن مآسي «طريق وادي جليل»؟.. «النقل» و«أمانة الطائف»: ليس اختصاصنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقاذفت وزارة النقل وأمانة الطائف مسؤولية إصلاح طريق وادي جليل، وذلك بعد التقرير الذي نشرته "الخليج 365" الأسبوع الماضي حول استياء الأهالي تحت عنوان «سكان جليل الطائف: طريق الوادي يقتلنا».

وكشفت لـ«الخليج 365» وزارة النقل أن الطريق ليس تابعاً لها؛ لأنه داخل ضمن النطاق العمراني، في إشارة منها إلى أنه من اختصاص الأمانة.

بدورها، تواصلت "الخليج 365" مع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، واضعة أمامه مطالب السكان بتصحيح أخطاء الطريق وازدواجيته، إذ قال إن الطريق منفّذ من قبل وزارة النقل!

من جهتهم، جدد سكان وادي جليل مطالباتهم بسرعة معالجة الطريق، لحقن دماء العابرين عليه نتيجة الحوادث المتكررة بسبب ضيق المسار وانحناءاته ومنعطفاته، فيما رصدت "الخليج 365" واقع الطريق ومناشدات الأهالي بتدارك الوضع.