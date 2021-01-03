شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" توضح حقيقة تمديدها التأشيرة بشكل تلقائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأحد أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لا يتم تلقائياً تلقائياً وإنما يجب على صاحب العمل أن يقوم بهذا الإجراء من خلال المنصة.
كما أكدت أنه في حال ظهور ملاحظة الرصيد غير كافي عند تجديد جواز السفر مثلاً أو أي إجراء يتم السداد من خلال الحساب البنكي للمستفيد ثم يتم تنفيذ الخدمة عبر أبشر .
وكانت المنصة قد كشفت قبل يومين عن مزايا وخدمات ستتوفر في النسخة الجديدة من أبشر على أبل وأندرويد .
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