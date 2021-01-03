شاهد.. كتب الدراسات الإسلامية بعد دمجها في مقرر واحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تواصل وزارة التعليم استعداداتها للعام الدراسي الجديد، حيث وصلت المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني إلى المستودعات. تواصل وزارة التعليم استعداداتها للعام الدراسي الجديد، حيث وصلت المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني إلى المستودعات. كما وصل مقرر الدراسات الإسلامية إلى المستودعات تمهيداً لتوزيعه على المدارس، فيما أظهر مقطع فيديو شكل وأبرز محتويات المقرر. يذكر أن كتب ومناهج التربية الإسلامية تم دمجها في مقرر واحد تحت اسم " الدراسات الإسلامية" لطلاب وطالبات التعليم العام.

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