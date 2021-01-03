شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية": إنهاء خدمات 7 خطباء في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قرر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ طي قيد 7 خطباء في منطقة الباحة.

وأكدت مصادر أن القرار جاء بعد تجاهلهم توجيهات الوزارة حول رفع وعي المصلين عن مخاطر الجماعات ذات البيعة والتنظيم وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية ، وفقاً لـ " عكاظ " .

وكان الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قد اتخذ قرار مماثل مؤخراً لعدد من الأئمة والخطباء بعد تجاهلم توجيه الوزارة حول بيان هيئة كبار العلماء بتحريم إتباع جماعة الإخوان الإرهابية لما تشكله من خطر على النواحي الفكرية والدينية والإجتماعية .