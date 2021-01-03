شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قرار السماح بالدخول إلى المملكة يدخل حيز التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دخل قرار السماح بالدخول إلى المملكة، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، حيز التنفيذ اليوم "الأحد".

وكانت الوزارة، وفقا لـ"الإخبارية"، قد أوضحت يوم أمس الفئات المسموح لها بدخول المملكة، وهم المواطنين والخليجيين وغير الخليجيين ممن لديهم تأشيرات زيارة أو خروج وعودة سارية المفعول.

الجدير بالذكر أن هذا القرار يتعلق بدخول المملكة فقط، أما الخروج منها فلازال معلقا للمواطن باستثناء من لديه موافقة من الجهة المعنية.