شكرا لمتابعة خبر عن "سار": تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.

وقالت الشركة إنه تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

وأشارت إلى أن من شروط الأمتعة الدرجة الاقتصادية شحن حقيبة واحدة 25كجم وحمل حقيبة يد 7 كجم، ودرجة الأعمال والمقصورة الخاصة شحن حقيبة واحدة 32كجم وحمل حقيبة يد 10 كجم.

وأوضحت أن رسوم الأمتعة الإضافية 70 ريال للقطعة الزائدة و3 ريال لكل كيلو زائد.