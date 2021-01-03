شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى أهمية فاتورة الكهرباء لتسجيل المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأحد أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل فيه.

وأضاف أن فاتورة الكهرباء ليست من الوثائق التي تثبت استقلالية السكن ، مشيراً إلى أن وثائق الإستقلالية أحد الخيارات التالية :

1-عقد إيجار موحد.

2- أو صك الملكية للسكن.

3- أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد .

4- أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص

وأشار حساب المواطن أنه في حال عدم توفر هذه الأشياء تتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة .