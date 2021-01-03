شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى أهمية فاتورة الكهرباء لتسجيل المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأحد أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل فيه.
وأضاف أن فاتورة الكهرباء ليست من الوثائق التي تثبت استقلالية السكن ، مشيراً إلى أن وثائق الإستقلالية أحد الخيارات التالية :
1-عقد إيجار موحد.
2- أو صك الملكية للسكن.
3- أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد .
4- أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص
وأشار حساب المواطن أنه في حال عدم توفر هذه الأشياء تتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة .
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