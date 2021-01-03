شكرا لمتابعة خبر عن أمين الشرقية: تأمين إلزامي ضد عيوب البناء الخفية لمدة عشر سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، أنه من خلال نظام "بلدي" الموحد تم تغيير رحلة المستفيد في إصدار رخصة البناء.

وقال الجبير إن المكتب الهندسي المصنف والمعتمد وفق النظام المحدث هو المعني بتطبيق الإجراءات كافة ويلتزم بتحمل مسؤولية جميع أعمال التصميم وفق الكود السعودي المعتمد والمقر من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وفقا لـ"الرياض".

وأضاف أنه من ضمن الإجراءات الجديدة إبلاغ المالك بعمل تأمين إلزامي ضد العيوب الخفية لمدة عشر سنوات، وهناك فترة استرشادية بالنسبة للتراخيص السكنية محددة يتم بعدها تطبيق الآلية نفسها.