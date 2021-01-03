شكرا لمتابعة خبر عن صفر إصابات بين المعتمرين في ثلاثة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدم رصد أي إصابات بفيروس أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ السماح بإستئناف العمرة قبل ثلاثة أشهر وتحديداً في 3 أكتوبر الماضي . وأثمرت خطة رئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الصحية والأمنية في تأمين وسلامة الحجاج وحمايتهم من الإصابة وفق خطة منظمة تم تنفيذها بشكل تدريجي . وشملت المرحلة الأولى نسبة إشغال 30 % بواقع 6000 معتمر في اليوم والثانية إشغال 75 % بواقع 15 ألف معتمر و40 ألف مصلي في اليوم والمرحلة الثالثة 100 % بواقع 20 ألف معتمر و60 ألف مصلي في اليوم والمرحلة الرابعة تتسع لكامل الطاقة الإستيعابية مع زوال الخطر . وتم تجنيد 1000 موظف للتعقيم والمتابعة بخلاف التنظيم وتحديد المسارات واستخدام التطبيقات كتطبيق" اعتمرنا " وغيرها من الجهود .

كانت هذه تفاصيل خبر صفر إصابات بين المعتمرين في ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.