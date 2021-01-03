شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج "حساب المواطن"، اليوم الأحد، سبب إيقاف حسابات بعض المستفيدين.
وقال البرنامج، إنه يتم إيقاف حساب المستفيد نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم.
ويذكر أن برنامج حساب المواطن، قد أعلن، أمس السبت، صدور نتائج الأهلية للدورة 38 (مخصص شهر يناير الجاري 2021).
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