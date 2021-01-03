شكرا لمتابعة خبر عن إدارة خدمات المستفيدين "1933" بالشؤون الإسلامية تستقبل (49733) بلاغا خلال عام 2020م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال عام 2020م، الموافق للفترة من 5/5/1441هـ ــ 16/5/1442هـ، ما مجموعة (49733) اتصالا وبلاغا إلكترونيا، منها (44918) اتصالا عن طريق الرقم الموحد (1933)، وعدد (4815) بلاغا إلكترونيا عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله ومرتاديها، وتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو أن فريق إدارة خدمات المستفيدين قام بمتابعة ومعالجة البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها، وقد شملت هذه البلاغات والاستفسارات عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث شملت خدمات المساجد وصيانتها (20863) بلاغاً، وبلاغات بخصوص احترازات جائحة كورونا بالمساجد بلغت (10073)، وبخصوص مكبرات الصوت بلغت (5396)، وبشؤون المتبرعين (801) بلاغ، وبخدمات منسوبي المساجد (5283) بلغاً، وبطلبات تعيين منسوبي المساجد (4441) استفساراً، وبشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم (852)، وبخدمات الوزارة الأخرى (2024) بلاغاً واستفساراً.

الجدير بالذكر، أن إدارة خدمات المستفيدين بدأت أعمالها بتاريخ 15/2/1440هـ، في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز التواصل مع المجتمع عبر الاتصال المباشر؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها مختلف قطاعات الوزارة وفروعها لبيوت الله وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، ولتطوير العمل بالوزارة في جميع ما تقدمه من خدمات للتيسير على المواطنين وراحتهم في التواصل عن بعد مع جميع قطاعاتها.