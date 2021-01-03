شكرا لمتابعة خبر عن مشاركة فاعلة لهيئة الأمر بالمعروف بالحريق في مهرجان الحمضيات الخامس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق في مهرجان الحمضيات الخامس ، وقد جاءت المشاركة من خلال عرض المحتوى التوعوي والوقائي لحملة (الصلاة نور) ، وحملة( الخوارج شرار الخلق)، كما تقوم الفرق الميدانية والتوعوية بالتمركز في المهرجان مع دوريات راجلة للتنبيه للصلاة والنصح والإرشاد بالتعاون مع الجهة المنظمة للمهرجان .

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري ودعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.