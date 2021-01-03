فريق سعودي يحصل على براءة اختراع أمريكية تحدث ثورة في طب «الأسنان»

حصل فريق علمي بقيادة طبيب الأسنان الدكتور أحمد الزهراني على براءة اختراع من مكتب براءة الاختراع الأمريكي، لجهاز أشعة سينية للأسنان.

ويتوقع أن يحدث هذا الجهاز ثورة تقنية مستقبلًا في مجال طب الأسنان؛ حيث يتضمن الجهاز مميزات عديدة مثل سهولة الاستخدام وتحديد السن عن طريق الأشعة تحت الحمراء، كما يوفر أيضًا صورة مباشرة للسن.

وقال طبيب الأسنان بمستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف الدكتور أحمد الزهراني، خلال مقابلة بقناة الإخبارية، إن هذا الاختراع وراءه قصة تعود إلى سيدة زارته في عيادة يعمل بها للكشف عليها، وحدثت أخطاء متكررة في الأشعة التي أجريت لها، ما سبب إحراجًا له، دفعه للتفكير فيما لو كان هذا الجهاز كاميرا فيديو نستطيع من خلاله أخذ الأشعة مرة واثنين وأكثر.

وأضاف: شاركت بهذه الفكرة في ديسمبر 2018 بفعالية في جامعة الأميرة نورة لهواة الابتكار الصحي، نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مع الدكتورة أسماء العكرش، والحمد لله تم تطوير هذه الفكرة، وحصلنا بها على المركز الأول في مسار رعاية الفن بهاكاثون.

وعن مميزات هذا الاختراع، قال الزهراني إن الأشعة السينية المستخدمة في مجال طب الأسنان إلى الآن، تقوم على وضع مستشعر داخل الفم ثم توجه جهاز الأشعة على المريض، لكن لا يمكن أن نرى بشكل مباشر وتفاعلي ما تقوم بتصويره، بل تتوقع المكان بناء على الأنسجة والأماكن التشريحية داخل الفم، وتأخذ الصورة بالأشعة ثم تنظر لها وهل هي تشخيصية أم لا.

وتابع الزهراني: أما الاختراع الجديد فيساعد الممارس الصحي على رؤية ما يريد تصويره داخل الفم بشكل فيديو مباشر على الكمبيوتر أو على شاشة ليتم وضع الحساس داخل الفم بطريقة صحيحة ويرى الصورة التي يريد تشخيصها بوضوح.

وبارك الزهراني لفريق العمل على هذا الإنجاز، وعلى رأسهم الدكتورة أسماء العكرش الأستاذ المشارك بكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، والدكتور المهندس طارق الشاوي الأستاذ المشارك بكلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية.

وعن التحديات التي واجهت فريق العمل، أكد الزهراني أنهم تغلبوا على التحديات منذ اليوم الأول حتى تم الحصول على براءة الاختراع من مكتب براءة الاختراع الأمريكي، ثم يأتي البحث عن مستثمر أو شركة تقوم بتبني هذا الاختراع وتحويلها من الورق إلى تصنيع جهاز أولي يثبت نجاعة الفكرة، ثم تصنيعًا للعالم؛ لأن هذه الفكرة لا تساعد فقط طبيب الأسنان في السعودية والخليج فقط ولكن على مستوى العالم أجمع.

وأوضح أن فكرة اختراع هذا الجهاز بدأت في بداية عام 2020، بالمشاركة مع جامعة الملك سعود، ممثلة في برنامج الحماية الفكرية والترخيص التقني؛ حيث تم تسجيل براءة الاختراع لديه، مضيفًا أنه لم تنتهِ 2020 حتى تم تسجيل براءة الاختراع الجديد لدة مكتب براءة الاختراع الأمريكي.

وأشار الزهراني إلى انه يتم البحث حاليًّا عن مستثمرين وشركات ذات تقنية عالية لتصنيع هذا الجهاز، متمنيًا أن يكون تطويره وتصنيعه في السعودية.

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