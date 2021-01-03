السعودية اليوم / أمانةُ عسير الأولى في مؤشر إنجاز البلاغات على مستوى المملكة



أبها 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

حققت أمانةُ منطقة عسير المركزَ الأول على مستوى أمانات المملكة، وذلك في مؤشر إنجاز نظام 940 للبلاغات البلدية خلال الربع الأخير من العام الماضي ٢٠٢٠م، بواقع 99.2%، وذلك وَفْق التقرير الصادر من المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إلى أن هذه المؤشرات تسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والارتقاء بها، والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت، وذلك للعمل على تلافيها مستقبلًا، مما سيعزز أداء الأمانة والبلديات التابعة لها لترتقي إلى المستوى المنشود لخدمة جميع المستفيدين.

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12:53ت م

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