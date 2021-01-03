اقتصادي / مهرجان عسل جازان يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت مليوني ريال



العيدابي 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

اختتمت أمس، فعاليات مهرجان عسل جازان السادس، الذي نظمته محافظة العيدابي، بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وبلغت كميات العسل المباعة خلال أيام المهرجان الـ 16 ، نحو 3500 كيلوجرامًا من العسل بقيمة تجاوزت الـ 2 مليون ريال، حيث حلّ عسل السدر في المرتبة الأولى في أنواع العسل الأكثر طلبًا إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام ، وبقية أنواع العسل التي شارك في عرضها 38 نحالًا في "قبة العسل".

وشهد المهرجان تنظيم العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة منها برامج ترفيهية للأطفال وبرامج مسرحية، إلى جانب معرض الإدارات الحكومية المشاركة، ومعرض "فنون وتراث بلغازي"، وركن الأسر المنتجة الذي شاركت فيه 52 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

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12:23ت م

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