السعودية اليوم / روسيا تسجل 504 وَفَيَات و24150 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24150 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطاتُ الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.236.787 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 58.506 وَفَيَات ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.618.882 حالة .

// انتهى //

12:15ت م

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موسكو 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 504 وَفَيَات .وأفادت السلطاتُ الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.236.787 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 58.506 وَفَيَات ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.618.882 حالة .// انتهى //12:15ت م0032

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