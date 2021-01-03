السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة حائل ومحافظاتها



حائل 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها ، إذ ستتكون - بمشيئة الله تعالى - سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية تستمر حتى الثامنة مساءً.

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11:06ت م

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