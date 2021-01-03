شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ريال للحقيبة الإضافية و3 ريال لكل كيلو زائد على "قطار سار" والان نبدء بالتفاصيل

أوضح "سار" أنه تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، للمسافرين عبر قطار سار، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن المسموح.

وأوضح سار أنه يسمح بشحن الحقيبة الواحدة في الدرجة الاقتصادية وزن 25 كجم ، وحقيبة اليد 7 كجم ، وبالنسبة لدرجة رجال الأعمال والمقصورة الخاصة يسمح بشحن حقيبة واحدة وزن 32 كجم وحمل حقيبة يد 10 كيلو.

وأكدت أن رسوم الأمتعة الإضافية 70 ريال للقطعة الزائدة ، و3 ريال لكل كيلو زائد.