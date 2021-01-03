شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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