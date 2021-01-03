معرفة رقم الحساب من العداد والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسم

يبحث الكتير من المواطنين عن معرفة الفاتورة الخاصة بالكهرباء عبر الإنترنت، وهو أمر مهم للغاية للمواطنين السعودين، في ظل المعاناة التي يواجهونها في التعامل مع الخدمات المقدمة من شركة الكهرباء، ولا يتحقق الأمر إلًا بمعرفة رقم العداد للوصول إلى الحساب الشخصي نقدم لكم في التقرير التالي طرق معرفة رقم الحساب من رقم العداد والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

ويسمح رقم حساب العداد المواطنين بإمكانية التعرف على قيمة فاتورة الكهرباء عن طريق خدمة الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى فروع الشركة وشركات الكهرباء خاصة في ظل الفترة الحرجة التي يمر بها العالم نظرًا لتفشي فيروس كورونا ما يساعد المواطنين على الحماية.

خطوات الحصول على رقم حساب العداد

سؤال تردد في إذهان الكثير من المواطنين، ويبحثون عليه باهتمام بالغ بطريقة دائمة ويمكن الحصول عليه عن طريق عدة خطوات من بينها

ضرورة الاتصال على رقم شركة الكهرباء السعودية عبر رقم الهاتف 920001100

ضرورة الرد على المكالمة الصوتية المسجلة ثم اختيار اللغة العربية لمعرفة كافة التفاصيل والبيانات أو اللغة الإنجليزية إذا كنت تود ذلك، ثم تضغط على زر 1 للحصول على الخدمات العامة

في حالة عدم اتضاح الأمر يجب الضغط على زر صفر للتحدث مع ممثلى الشركة عبر خدمة العملاء، ومن الوارد عدم الرد سريعًا وقت يستغرق وقت للرد ثم يطلب بعض المعلومات والبيانات الشخصة التي تساعده في الوصول إلى الحساب والإطلاع على رقم حساب العداد الخاص بك ما يساعد في الوصول إلى فاتورة الكهرباء.

طرق الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

وتقدم شركة الكهرباء العديد من الخدمات من بينها الاستعلان عن فاتورة الكهرباء برقم العداد الخاص بك عن طريق اتباع عدة خطوات من بينها، التواصل مع خدمة العملاء للحصول على رقم الحساب الخاص بك من خلال قم العداد.

ضرورة الدخول إلى موقع شركة الكهرباء الإلكترونية والضغط على الرابط التالي من هنا

الخطوة الثالثة يجب عليك الضغط على أيقونة خدمات فاتورة الكهرباء السعودية وإدخال البيانات الهمة التي تطلبها الشركة ومن بينها إدخال رقم حساب الكهرباء ثم الضغط على زر استعلم للحصول على قيمة فاتورة الكهرباء الخاص بك

تطبيق الأجهزة الذكية

وفي خطوة للرد على خدمات العملاء وتوفير احتياجاتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية عمدت شركة الكهرباء على طرح تطبيق خاص للهواتف الذكية تحت مسمى”كهرباء” لخدمة جميع المشتركين والعملاء بطريقة مبسطة وسهلة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء والتغلب على المشكلات التي تواجه المواطنين.