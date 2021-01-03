طريقة شحن موبايلي وفئات البطاقات مسبقة الدفع

توفر شركة موبايلي للاتصالات بالمملكة العربية السعودية، لعملائها العديد من طرق الشحن التي تناسب الجميع، وشركة موبايلي من أبرز شركات الاتصالات بالمملكة، والتي تسعى بشكل مستمر لتقديم أفضل العروض والخدمات التي تتعلق بالاتصالات وخدمات الهاتف المحمول، وقد ظهرت الشركة لأول مرة في مدينة الرياض في عام 2004، وقد استمرت في التطوير منذ هذا الوقت وحتى الآن، لتصبح من أكبر الشركات الرائدة، وسنوفر لكم من خلال التقرير، طريقة شحن موبايلي.

طريقة شحن موبايلي

تتيح شركة موبايلي للاتصالات العديد من الطرق التي يمكن من خلالها شحن الهاتف المحمول، وقد حرصت الشركة على أن تكون الطرق المتاحة مناسبة مع جميع العملاء، فيمكن للعميل شحن الخط عن طريق البطاقات مسبقة الدفع أو خدمة سداد قيمة الفواتير الشهرية بالدفع الإلكتروني والعديد من الطرق سنقوم بعرضها لكم من خلال التقرير.

كود شحن موبايلي

تتيح شركة موبايلي للعملاء كود مختصر يمكن من خلاله شحن الرصيد، وذلك دون الحاجة إلى الرجوع لخدمة العملاء، وتعتمد تلك الطريقة على استخدام البطاقات مسبقة الدفع، والشحن بتلك الطريقة يكون باستخدام الكود: *1411* رقم بطاقة الشحن#

شحن البطاقة بالاتصال

وفرت شركة موبايلي على بطاقات الشحن، رقم يمكن الاتصال عليه لإعادة شحن الرصيد، ويمكن للمستخدم في تلك الحالة الاتصال على الرقم، واتباع التعليمات التي ستوضحها المكالمة المسجلة لإعادة شحن رصيد موبايلي مرة أخرى، والأرقام التي يجب الاتصال عليها في تلك الحالة هي:

1100

0560101100.

شحن موبايلي موقع الشركة

تتيح شركة موبايلي للاتصالات كذلك إمكانية شحن الرصيد من خلال موقعها الإلكتروني، ويمكن هذا باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع موبايلي. قم بالدخول على حساب المستخدم. قم بالنقر على خدمات الشحن. قم بإدخال بيانات المشترك المطلوبة. قم بإدخال بيانات بطاقة المستخدم. قم بإدخال رقم بطاقة الهوية. قم بالنقر على إعادة الشحن.

شحن الرصيد عبر سداد

خدمة سداد للدفع الإلكتروني من أهم الخدمات التي يمكن الاعتماد عليها لسداد الفواتير وإعادة شحن الموبايل، ويمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول على موقع سداد الإلكتروني والنقر على خدمة سداد وإعادة الشحن، ثم قم بإدخال رقم الهوية ورقم الشريحة المراد شحنها، ثم حدد رمز سداد 151، ويرجى العلم أن هذه الخدمة يمكن من خلالها إتمام عملية الشحن لقيمة 100 ريال كحد أدنى.

شحن الرصيد تطبيق الراجحي

يتيح مصرف الراجحي من خلال تطبيقه للهواتف المحمولة كذلك إمكانية شحن رصيد موبايلي وذلك من خلال اتباع التالي:

قم بالدخول على صفحة التطبيق الرسمية.

قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم، وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك، ثم اضغط تسجيل الدخول.

قم بالنقر على الحسابات.

قم بالنقر على الإعدادات.

قم بالنقر على السوق الإلكتروني.

من القائمة التي ستظهر أمامك، والتي تضم العديد من الشركات، قم بالنقر على شركة موبايلي.

قم باختيار فئة الشحن التي تريد من القائمة التي ستظهر.

حدد فئة البطاقة المطلوبة.

قم بالنقر على التالي.

قم بتأكيد عملية الشحن من خلال الحساب ثم اضغط على التالي.

سيصلك على الهاتف كود تحقق، قم بإدخاله.

ستصلك على الهاتف رسالة بإتمام عملية الاشتراك.

سيعرض لك الموقع كود بطاقة الشحن، قم بإدخاله عبر الهاتف المحمول بطرق الشحن التي قمنا بتوضيحها لك سابقًا.

فئات بطاقات الشحن

توفر شركة موبايلي لعملائها العديد من فئات بطاقات الشحن مسبقة الدفع، والتي يمكن من خلالها شحن الشريحة، وتطرح الشركة لعملائها البطاقات التالية: