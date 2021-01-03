

المدينة المنورة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

قدّم مستشفى الميقات العام في المدينة المنورة خدماته لعدد 10826 مستفيداً، وذلك خلال العام الحالي 2020.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن قسم الطوارئ استقبل 26941 مراجعاً، كما استفاد 10826 مراجعاً من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية، وأجرى قسم المختبر 279432 فحصاً مخبرياً، كما تم صرف 54813 وصفة دوائية للمراجعين.

وأبانت أنه تم إجراء 808 عمليات جراحية عامة , وبلغ عدد المرضى المنومين 1639 مريضاً, فيما قام قسم الأشعة بعمل 12906 صورة أشعة متنوعة.

يذكر أن مستشفى الميقات تبلغ سعته السريرية أكثر من 200 سرير، ويقدم خدماته الطبية في العديد من التخصصات الطبية ويتبعه 9 مراكز صحية أولية وهي ( الدعيثة – الدفاع – القصواء – عروة – وادي ريم – أبو مرخة – العشيرة – أبيار الماشية – مركز صحي الأصيفيرين) .

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10:44ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية في مستشفى الميقات العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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