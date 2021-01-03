السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 880 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 880 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 649169 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19644 حالة وفاة.

// انتهى //

10:42ت م

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بروكسل 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 63 حالة وفاة.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 649169 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19644 حالة وفاة.// انتهى //10:42ت م0020

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