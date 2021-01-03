السعودية اليوم / تسجيل 18177 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18177 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.323.965 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 149.435 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.927.310 حالات .

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09:30ت م

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نيودلهي 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18177 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 217 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.323.965 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 149.435 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.927.310 حالات .// انتهى //09:30ت م0016

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