هل يلزم فاتورة الكهرباء للتسجيل في حساب المواطن ؟

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل فيه.

وأضاف حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” فلا بد من رفع وثائق استقلالية السكن باسم المتقدم بالطلب.

وأوضح خلال الرد على استفسار مواطنة بشأن توفر فاتورة كهرباء باسمها أو عقد إيجار حتى تتمكن من التسجيل في حساب متابعات الخليج 365، أن وثائق استقلالية السكن تشمل الآتي: عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص.

وبيّن أنه في حال عدم توفر هذه الأشياء تتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل.

وتشمل تلك الضوابط تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.