2021-01-03

فيديو.. قتلى في سقوط طائرة على منزل في أمريكا

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم في حادث تحطم طائرة صغيرة سقطت على منزل في بلدة ليون بولاية ميشيغان الأمريكية، وفق بيان صادر عن شريف المقاطعة مايك بوشار.

وبحسب المعطيات الأولية، أدى الحادث إلى مقتل الطيار واثنين من ركاب الطائرة.

وغادر سكان المنزل الذي تحطمت فيه الطائرة المبنى ولم يبلغ عن وقوع إصابات بينهم.

