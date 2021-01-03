النمر يوضح أسوأ أوقات التدخين

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أسوأ أوقات التدخين نسبياً بالنسبة للمدخنين.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن أسوأ الأوقات للتدخين تشمل هذه الأوقات:

– عند الانفعال النفسي

– أثناء بذل المجهود البدني

يذكر أن خبراء الصحة يحذرون من خطورة التدخين على الصحة، حيث يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) (بما في ذلك انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن).

كما يسبب التدخين العديد من أنواع السرطان (وخاصة سرطان الرئة، وسرطان الحنجرة والفم، وسرطان المثانة، وسرطان البنكرياس).

كما يسبب التدخين أيضا مرض الشرايين المحيطية وارتفاع ضغط الدم.

