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المجموعة السعودية تحدد موعد توزيع 225 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

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2021-01-03

المجموعة السعودية تحدد موعد توزيع 225 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

المجموعة السعودية تحدد موعد توزيع 225 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م، بدءاً من يوم الخميس بتاريخ 1-6-1442هـ، الموافق 14-01-2021م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة.

وكان مجلس الإدارة وافق على توزيع 225 مليون ريال عن عدد أسهم 450 مليون سهم .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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