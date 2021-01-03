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المجموعة السعودية تحدد موعد توزيع 225 مليون ريال أرباحاً على المساهمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م، بدءاً من يوم الخميس بتاريخ 1-6-1442هـ، الموافق 14-01-2021م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة.
وكان مجلس الإدارة وافق على توزيع 225 مليون ريال عن عدد أسهم 450 مليون سهم .
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