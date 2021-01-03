احتساب نسبة التذبذب لسهم الوطنية للبناء والتسويق على أساس سعر 457.40 ريال

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية للبناء والتسويق على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

وأوضح بيان للشركة، على تداول، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 457.40 ريال لهذا اليوم الأحد 19 /05 /1442هـ الموافق 03 /01 /2021م، و إلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 21 /05 /1442هـ الموافق 05 /01 /2021م.

