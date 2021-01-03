تعرف على طريقة لمعرفة الأرقام المسجلة برقم الهوية الوطنية الخاصة بك

خدمة الاستعلام عن أرقام الجوال المسجلة برقم بطاقه الهوية الوطنية تعد من أحدث الخدمات التي قامت هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات بتوفيرها للمواطنين و المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث أصبح بإمكانهم الاستعلام عنها بكل سهولة من المنزل دون الحاجة إلى بذل جهد أو إضاعة الوقت في الفروع الخاصة بشركات الاتصالات ، بالاضافه الى الاستعلام عن العديد من الخدمات الأخري المتعلقه بشريحة الهاتف الجوال كما يمكن للعملاء أيضاً العالم الغاء تسجيل الارقام المسجله باسمهم و يتم كل ذلك عن طريق خدمة ارقامي عبر هيئه الاتصالات و تقنية المعلومات،، حيث أن الاتجاه في المملكة العربية السعودية إلي تحويل كافة الخدمات الي إجراءات إلكترونية لكي تواكب التقدم الحادث في مجال التكنولوجيا بالإضافة لمنع تكدس المواطنين في الهيئات والمؤسسات المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

معرفة الارقام المسجلة باسمك برقم الهويه

عليك الدخول أولا إلى الموقع الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

قم بالضغط على ايقونه خدماتي في الصفحة الرئيسية.

قم باختيار (خدمة أرقامي) من القائمه التي سوف تظهر امامك

سيظهر لك بالنافذة التالية وصف الخدمة، قم بقراءتها جيدا.

ثم قم بالضغط على (ابدأ الخدمة).

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية إذا كنت مواطن سعودي أو رقم الإقامة إذا كنت من الوافدين المقيمين بالمملكة.

ادخل رقم الجوال الخاص بك و المربوط بنفس رقم الهوية الوطنية، إذا لم تكن تملك أي خطوط اتصالات سوف تقوم بإختيار لا يوجد لديك هاتف جوال متنقل.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر امامك على الشاشة في المكان المخصص له بشكل سليم ثم قم ىالضغط على ايقونه استعلام.

قم بإدخال رمز التأكيد المرسل في رسالة نصية علي رقم الجوال الذي قمت بتسجيله سابقًا على الموقع في الصفحة التالية ثم قم يالضغط على كلمة استمرار.

سوف تظهر لك الصفحة التالية التي سوف تمكنك من معرفة الارقام المسجلة باسمك من خلال أحد الاحتمالات التالية:

إما وجود قائمة من الأرقام المسجلة برقم الهوية الخاص بك في شركة الاتصالات اس تي سي” stc” أو غيرها من الشركات وتكون على علم بذلك.

وجود عدد من الأرقام المسجلة برقم الهوية الخاص بك و التي لا تعلم عنها شئ، و حينها يصبح من حقك التقدم بشكوى داخل موقع الهيئة لرفع هذه الأرقام و عدم تسجيلها باسمك ،وعادة ما تتم الاستجابة بشكل سريع.

ظهور رسالة موجزها أن رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله غير تابع لرقم الهوية الذي قمت بكتابته، فيما معناه أن هذا الرقم ليس مسجل باسمك لدى شركة الاتصالات اس تي سي” stc”

كما تتم معرفة الارقام المسجلة باسمك برقم الهويه stc من خلال الهاتف عن طريق إرسال رسالة نصية إلي رقم (900 ) مكتوب بها كود 9988، وقتها سيتم الرد بالأرقام المسجلة برقم هوية المستخدم في شركة الاتصالات Stc.

كما تتم معرفة الارقام المسجلة باسمك برقم الهويه في موبايلي من خلال الهاتف عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلي رقم (616166)، وقتها سيتم الرد بالأرقام المسجلة برقم هوية المستخدم في شركة الاتصالات موبايلي.

طريقة الغاء الارقام المسجلة برقم الهوية الوطنية الخاص بك

قم بالتوجه إلى أقرب فرع خدمة عملاء و قم بطلب إلغاء كافة الخطوط المرتبطة برقم هويتك الشخصية.

كما يمكنك الدخول على خدمة الشكاوي التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واختيار خدمة الشكاوي من اختيار خدمات الاتصالات ويمكن من خلال هذه الخدمة تقديم شكوى ومتابعة تقدمها أولاً بأول ويمكن الدخول إليها و عادة ما تتم الاستجابة بشكل سريع في مثل هذا النوع من الشكاوي.

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