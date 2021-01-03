شكرا لمتابعة خبر عن «معنفة القصيم» تطلب عدم التدخل حتى تتوصل إلى قرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

طالبت الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل أسرتها في منطقة القصيم وكانت صحيفة "صدى" تناولت قصتها، بالتريث من قبل الحماية الاجتماعية وعدم التدخل؛ لأنها تريد التفكير في القرار الذي ستتخذه، سواء باللجوء إلى الشرطة للحديث مع أهلها، أو الخروج من مقر معيشتها.

ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور فهد المطلق، أن الفتاة تحت المتابعة، وعند التواصل معها كان طلبها إكمال دراستها فقط، وهي فتاة تبلغ من العمر 21.

وأشار الدكتور فهد المطلق، إلى أن آثار العنف في الفتاة توضح أن له مدة من الزمن، وتم إعطاؤها أرقام العنف الأسري للتدخل السريع وإفهامها أنهم في خدمتها.