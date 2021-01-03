شكرا لمتابعة خبر عن ضبط سيارات مسروقة في حظيرة أغنام بعفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عفيف (صدى):تمكن رجال البحث الجنائي بشرطة محافظة عفيف، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، تم رصد سيارات مسروقة داخل حظيرة أغنامه.
واتضح أن بعض المركبات المضبوطة قد تم تفكيك بعضها لأجزاء؛ حيث تم التحفظ على الموقع وإحالة المتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معه.
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