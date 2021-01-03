ضبط قائد شاحنة بها معدة ثقيلة بعد عكسه السير في الطائف

إحالته إلى الهيئة المرورية المختصة..

ضبط مرور محافظة الطائف قائد الشاحنة التي بها معدة ثقيلة وقام بعكس اتجاه السير، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وذكر المرور السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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