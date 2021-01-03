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السعودية اليوم / الهند ترخص للقاحين ضد كورونا

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نيودلهي 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس
رخصت الهند للقاحين ضد فيروس المستجد (كوفيد-19) في الحالات الطارئة.
وأوضحت الهيئة الناظمة للأدوية في الهند أن اللقاح الأول الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك.
وأشار المراقب العام للأدوية في الهند ف.ج. سوماني إلى أن اللقاحين تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة.
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09:16ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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