السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 10315 إصابة بكورونا



برلين 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 10315 إصابة جديدة بفيروس

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا أن إجمالي الإصابات بلغ مليون و765666 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 34272 وفاة.

// انتهى //

09:10ت م

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برلين 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 10315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و312 وفاة.وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا أن إجمالي الإصابات بلغ مليون و765666 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 34272 وفاة.// انتهى //09:10ت م0013

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