السعودية اليوم / المراكز الإصلاحية في كوريا الجنوبية تسجل 1,108 إصابات بكورونا



سيئول 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

سجّلت المراكز الإصلاحية في كوريا الجنوبية 1,108 إصابات بفيروس

وأوضحت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها سجّلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 121 إصابة جديدة في مركز احتجاز دونغ بو في سيئول، لترتفع حصيلة الإصابات المرتبطة بالمنشآت الإصلاحية في كوريا إلى 1,108 إصابات، من بينها 1,068 إصابة بين السجناء و40 إصابة بين الموظفين، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل حالات الإصابة بين أفراد أسر المرضى وأقاربهم.

// انتهى //

08:15ت م

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سيئول 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجّلت المراكز الإصلاحية في كوريا الجنوبية 1,108 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها سجّلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 121 إصابة جديدة في مركز احتجاز دونغ بو في سيئول، لترتفع حصيلة الإصابات المرتبطة بالمنشآت الإصلاحية في كوريا إلى 1,108 إصابات، من بينها 1,068 إصابة بين السجناء و40 إصابة بين الموظفين، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل حالات الإصابة بين أفراد أسر المرضى وأقاربهم.// انتهى //08:15ت م0012

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