ضربة موجعة للإرهاب.. ضبط عناصر وأسلحة للقاعدة بحضرموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضبطت قوات أمنية يمنية، السبت، عناصر وأسلحة، خاصة بتنظيم القاعدة الإرهابي، في عملية نوعية استباقية بمحافظة حضرموت.

وداهمت وحدات أمنية مؤلفة من أمن محافظة حضرموت (شرق)، والنخبة الحضرمية في المنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني، وبمشاركة فرقة للشرطة النسائية أوكارا تتخذها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المرتفعات الغربية للمحافظة إلى الحدود من محافظة شبوة والتي تشهد نشاطا موازيا ومشبوها للإخوان.

وقال بيان لشرطة حضرموت، السبت، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت عمليات مداهمات واسعة وتمشيط لوادي "رأس حويرة" ومديريتي "دوعن" و"الضليعة" واشتبكت لأكثر من 4 ساعات مع عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الإرهابي.





وأكد البيان القبض على عناصر التنظيم الإرهابي، والتي لم يحدد عددها، والعثور على كميات من الذخائر والأسلحة والمتفجرات كانت تنوي من خلالها شن سلسلة من العمليات الإرهابية على حضرموت.



وحسب البيان فقد أتت عمليات المداهمة لأوكار التنظيم الإرهابي عقب معلومات للمخابرات حول تحركات مشبوهة ومخططات لاستهداف مواقع أمنية وعسكرية وحيوية في البلدات الساحلية الشرقية لليمن وخصوصا المديريات الساحلية لحضرموت.



وتعهدت الأجهزة الأمنية باستمرار ملاحقة جميع العناصر الإرهابية، مشيدة بفاعلية التعاون الشعبي في الإبلاغ عن هذه التحركات الإرهابية والتي ساهمت في تسديد ضربة استباقية موجعة أفشلت مخططاتها الإجرامية.





وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت قوات الأمن اليمني في ذات المحافظة الساحلية ضبط العديد من العناصر الإرهابية وكميات مختلفة من السلاح والمتفجرات.



وحققت الأجهزة الأمنية في حضرموت نجاحات مهمة بفعل دعم التحالف العربي والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب منذ تحرير مدن الساحل الشرقي لليمن من قبضة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي 2016.

