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الزعاق يوضح سبب الشعور بالبرد رغم وصول الأرض لأقرب مسافة من الشمس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، سبب الشعور بالبرد هذه الأيام رغم وصول الأرض إلى أقرب مسافة لها من الشمس.
وقال إن الأرض وصلت لأقرب مسافة لها من الشمس خلال هذه الأيام وهو ما يسمى بـ”الحضيض الأرضي”.
وأوضح أن الأرض تدور في مدارات بيضاوية وليست دائرية وهذا يعني أن المسافة بين الشمس والكوكب تختلف من يوم لآخر، مبيناً أن الكوكب يكون في الحضيض عندما تكون المسافة بينه وبين الشمس أقل ما يمكن.
وأضاف أن الكوكب يكون في الأوج عندما تكون المسافة بينه وبين الشمس أكبر ما يمكن.
وحول الشعور بالبرد خلال هذه الأيام رغم قرب الكوكب من الشمس بيّن أن البرد والحر يعتمدان على زاوية سقوط الأشعة وليس المسافة، مبيناً أن زاوية سقوط الأشعة خلال هذه الأيام تكون مائلة عكس الصيف تكون عمودية أو شبه عمودية.
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