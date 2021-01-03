الحصيني يتوقع حالة مطرية ثامنة ويحدد بدايتها ونطاق تأثيرها

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات، بداية الحالة المطرية الثامنة، اليوم الأحد.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن “الحالة ستكون شتوية ممطرة من ديمية لرعدية، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة وتستمر عدة أيام”.

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة تتفاوت من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد يعقبها موجة برد متوسطة القوة.

وأوضح الحصيني أن نطاق تأثير الحالة يشمل أجزاءً من مناطق مكة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية خاصة شرقها وتمتد إلى الإمارات”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق) حائل، الجوف، الحدود الشمالية ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

