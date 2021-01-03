شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: توزيع 160 طناً من السلال الغذائية في كردفان السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثة التي تنفذها المملكة؛ ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزع المركز أمس (السبت) 160 طناً و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الأمان بمحلية الفول التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 9000 فرد.

كما واصل المركز خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020، ضخ 1.132.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 760.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 8 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ 28 نقلة لنقل المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6320 فردا.

فيما بادرت عيادات المركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص الـPCR للمرضى المشتبه بهم بفايروس كورونا (كوفيد-19).