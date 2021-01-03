«سلمان للإغاثة»: توزيع 160 طناً من السلال الغذائية في كردفان السودان

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كما واصل المركز خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020، ضخ 1.132.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 760.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 8 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ 28 نقلة لنقل المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6320 فردا.
فيما بادرت عيادات المركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص الـPCR للمرضى المشتبه بهم بفايروس كورونا (كوفيد-19).
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