شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: 1253 جولة رقابية خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1253 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد 13 مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفايروس كورونا و(6) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

كما رفعت الأمانة 14.912 طناً من النفايات، وأزالت 8677 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما تم تعقيم وتطهير 1460 موقعاً، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 267.460 لتراً من المعقمات والمطهرات.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.