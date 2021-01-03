شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: 1253 جولة رقابية خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل
كما رفعت الأمانة 14.912 طناً من النفايات، وأزالت 8677 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما تم تعقيم وتطهير 1460 موقعاً، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 267.460 لتراً من المعقمات والمطهرات.
ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.
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