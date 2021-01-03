اخبار السعوديه

أمانة الشرقية: 1253 جولة رقابية خلال 48 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: 1253 جولة رقابية خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1253 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد 13 مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفايروس و(6) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

كما رفعت الأمانة 14.912 طناً من النفايات، وأزالت 8677 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما تم تعقيم وتطهير 1460 موقعاً، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 267.460 لتراً من المعقمات والمطهرات.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.


كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية: 1253 جولة رقابية خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا