شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات عليا بحصر عدد الدعاوى القضائية المرفوعة على الجهات الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية بأن توضح في تقاريرها السنوية عدد الدعاوى المرفوعة ضدها. صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية بأن توضح في تقاريرها السنوية عدد الدعاوى المرفوعة ضدها. وشملت التوجيهات، وفقا لـ"عكاظ"، أن يتم تصنيف هذه الدعاوى حسب موضوعها، وكذلك عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها. كما وجهت الإدارات المختصة في الوزارات بتنفيذ ما ورد في هذه الأحكام، وكذلك توضيح ما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارستها الإدارية مع الأحكام الصادرة.

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