شاهد..كيف تعمل " بصمة الدماغ " للكشف عن المجرمين من طريقة تفكيرهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صرح مستشار الأنظمة الأمنية، العميد متقاعد عادل العيد، بأن المملكة ستطبق نظام " بصمة الدماغ " في الكشف عن الجرائم، بعد ثبوت جدارته.
وقال العيد، إن بصمة الدماغ تعتمد على موجة تحاكي الذاكرة الثانية العميقة للمجرم، وتعمل على استدراج تلك الذاكرة من خلال طرح الأسئلة والجمل، أو من خلال عرض مشاهد، يتم بعدها تحليل الإجابات عبر أجهزة الكمبيوتر، وتحديد مدى معرفة الشخص لآخرين مشتبه بهم.
وأضاف: " ممكن أي شخص يداري وينكر الحقائق، لكنه لا يستطيع محوها من مخه، ولا يمكن للإنسان التحكم فيه "، مشيرًا إلى أنه يختلف عن جهاز كشف الكذب.
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