شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لابنة الملك سلمان والأمير فيصل بطفولتهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله يتوسط أمير وأميرة بإحدى المناسبات. ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله يتوسط أمير وأميرة بإحدى المناسبات. وكشف " تاريخ آل سعود " أن الصورة تجمع الملك سلمان وعلى يساره ابنه الأمير فيصل، وعلى يمينه ابنته الوحيدة الأميرة حصة، حفظهم الله.

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