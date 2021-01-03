“حساب المواطن” يوضح: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل

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المستندات المطلوبة للتسجيل فيه، مبيناً أنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” فلابد من رفع وثائق استقلالية السكن باسم المتقدم بالطلب.

وأوضح خلال الرد على استفسار مواطنة بشأن توفر فاتورة كهرباء باسمها أو عقد إيجار حتى تتمكن من التسجيل في حساب المواطن، أن وثائق استقلالية السكن تشمل عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص.

وبيّن أنه في حال عدم توفر هذه الأشياء تتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

Source akhbaar24.argaam

