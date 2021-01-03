شاهد.. الفنان خالد سامي يوجه رسالة لجمهوره بعد إجرائه عملية زراعة كبد

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أكد الفنان السعودي خالد سامي، أمس السبت، أنه بدأ يسترد عافيته بعد العارض الصحي الذي مر به وإجرائه لعملية زراعة كبد.

وقال، خلال مقطع فيديو نشره الملحن فهد العبدالله عبر حسابه في “تويتر”، إنه سيكون بكامل صحته وعافيته بعد فترة نقاهة سيقضيها برفقة زوجته، واعدًا جمهوره بأنه بعد تلك الفترة سيعود للساحة مجددًا.

يُذكر أن سامي كان قد خضع لعملية زراعة كبد بعد أن تدهورت حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية.

Source akhbaar24.argaam

