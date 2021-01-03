“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يناير

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أعلن برنامج حساب المواطن، أمس (السبت)، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ(38) لشهر يناير 2021. ودعا البرنامج المستفيدين، للتحقق من الأهلية، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على الرابط. يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى الآن بلغ أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة. Source akhbaar24.argaam





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